Dikkat çeken telefon: Abdullah'a baskı yapın, öne çıksın...

AKP'lilerin Abdullah Gül iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Abdullah'a biraz baskı yapın" başlıklı yazısında, Hayrünnisa Gül'e ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu:

Adı "Eski Parti" mi olur bilmem ama en ilginci Hayrünnisa Gül'ün bizzat telefonla birilerini arayıp ısrarcı olması. Bir işadamına söylediği; "Abdullah'a baskı yapın, öne çıksın" sözü hiç şaşırtıcı değil.

Bu arayış muhalefetin ortak adaylığı için mi, bir parti için mi yoksa AK Parti'yle pazarlık için mi; onu da zaman gösterecek.