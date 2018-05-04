Dikey Geçiş Sınavı tarihi ertelendi

Daha önce 8 Temmuz olarak ilan edilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav tarihi değiştirildi.

2018 yılı itibariyle ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS sınav tarihi değiştirildi. Öğrencilerin merakla beklediği üniversite eğitimini devam etmek ve lisans tamamlamak isteyenlerin gireceği DGS sınav tarihi belli oldu.

Yapılan resmi açıklamalara göre daha önceki sınav takviminde, sınav tarihi olarak 8 Temmuz'da yer alan DGS sınav tarihi değiştirildi. Fakat bu tarih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna denk gelmesi nedeniyle 21 Temmuz'a ertelendi.

ÖSYM başvuru tarihi ile ilgili ise bir değişiklik yapmadı.

DGS NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınav. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.