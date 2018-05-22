Die Welt: Erdoğan'ın 'kral gibi boy göstermesi' Avrupa'ya uymuyor

Alman Die Welt gazetesi: 'Erdoğan Avrupa ülkelerinde bir kral gibi boy göstermeye alışıktı, bu kez Saraybosna'da konuştu.'

Deutsche Welle, Alman Die Welt gazetesinde yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Saraybosna'daki seçim konuşmasına ilişkin değerlendirmeye yer verdi.

Die Welt gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraybosna'daki seçim konuşmasını Avrupa'daki Türk kökenlileri sahiplenme girişimi olarak değerlendiriyor:

"Erdoğan Avrupa ülkelerinde bir kral gibi boy göstermeye ve Türkleri asimilasyon ve diğer şeytanlıklar karşısında uyarmaya alışıktı. Türklerin en yoğun yaşadıkları Almanya, Avusturya ve Hollanda seçim buluşmalarını yasakladı. Erdoğan bu ülkeleri Nazi metotları uygulamakla suçladı. Böyle bir liderlik anlayışı Avrupa demokrasilerine uymuyor. Ama kimse açık konuşmaya cesaret edemiyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier bile Erdoğan ile buluşan Türk asıllı futbolculara herkesin birden fazla vatana sahip olma hakkının bulunduğunu söyleyerek düşüncesizliklerini temize çıkartmış oldu. Erdoğan bu kez Saraybosna'da konuştu. O Avrupa'da yaşayan Türk kökenlilerin sonsuza dek kendine ait olduklarını sanıyor. Onlardan Türkiye için demokrasilere sızmalarını istiyor. Genç Türkleri zayıf noktalarından vurabildiğini görmek insanı ümitsizliğe düşürüyor.”