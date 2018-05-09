Dezavantajlı ailelerin çocuklarının okulunu kapatıp 'sınavla öğrenci alan lise' yaptılar

İstanbul'da özellikle parçalanmış ailelerin çocukları ile ebeveyni tutuklu, engelli ya da hayatta olmayan öğrencilere eğitim veren Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı Bölge Ortaokulu, yeni açıklanan tercih listelerinde 'sınavla öğrenci alacak liseler' arasında gösterildi. Bu özel okulun kapanacağı haberleri üzerine veliler, eğitimciler ve bölge halkı okulun kapanmaması için imza kampanyası başlattı.

İstanbul'da özellikle parçalanmış ailelerin çocukları ile ebeveyni tutuklu, engelli ya da hayatta olmayan öğrencilere eğitim veren Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı Bölge Ortaokulu, yeni açıklanan tercih listelerinde 'sınavla öğrenci alacak liseler' arasında gösterildi. Bu özel okulun kapanacağı haberleri üzerine veliler, eğitimciler ve bölge halkı okulun kapanmaması için imza kampanyası başlattı.

Arnavutköy'de hizmet veren Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı Bölge Ortaokulu, annesi, babası ya da her ikisi hayatını kaybeden, tutuklu olan, yatağa bağımlı veya engelli olan öğrenciler ile ana-babası boşanmış ailelerin çocuklarına eğitim veren bir okul özelliği taşıyor. Avrupa Birliği fonu ile inşa edilen bir "proje okul" olma özelliğine sahip okul, bu durumlarını belgelendiren öğrencilere hizmet veriyor.

Son günlerde bu özel okulun üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih listesine alınan bu okul, listede "lise" olarak gösterildi. Buranın asli öğrencilerine ise yakınlarda bir yuva adres olarak gösterildi. Ancak bu yeni adres, okulun ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel kapasitede değil.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Durumun fark eden veliler, eğitimciler ve bölge halkı, bu özel okulun dağıtılmasına karşı imza kampanyası başlattı.

Change.org adlı adreste başlatılan kampanyaya çağrı metninde şöyle denildi:

"Okulda eğitim gören çocuklar daha çok parçalanmış ailelerin çocuklarıdır. Anne veya babanın ikinci evliliği yapması sonucu üvey anne/üvey baba tarafından istenmeyen çocuklardan oluşmaktadırlar. Yine maddi anlamda imkanları olmayan ailelerden de çocuklarını buraya gönderenler bulunduğu bilinmektedir.

Bu okulun kapanması ve çocuklara başka bir imkan sağlanamaması, çocuklara istenmediği, mutsuz olduğu veya yeterli imkanların olmadığı yerlere dönmelerine, her türlü kötü alışkanlıklara ve tehlikelere karşı savunmasız ortamlarda kalmaları sonuçlarına yol açabilecektir. Ayrıca ergenlik döneminde bulunan veya ergenliğe giriş aşamasında olan bu çocukların yaşayacakları bu travma da gelecekte topluma geri kazanılması zor bireyler olma ihtimalini güçlendirecektir.

Sizlerden talebimiz ve beklentimiz bu okulun durumunun yeniden incelenmesi, karar vericilerin eğer görüşmedilerse bu okulda okuyan öğrenciler, velileri ve öğretmenlerle görüşmeleri ve bu okulda okumakta olan, ailevi olarak da dezavantajlı durumda olan öğrencilerin mağdur olmalarının önüne geçilmesi için kampanyayı imzalamanızdır."