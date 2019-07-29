Deyrulzafaran Manastırı yetkilisi: Yangınlar tesadüfi!

Mardin’de Deyrulzafaran Manastırı yetkililerinden İshak Bayyiğit son günlerde meydana gelen yangınları ve uğradıkları zararı soL'a anlattı. Süryani köyleri ile aynı zamanda yangın çıkmasının tesadüfi olduğunu, bir sabotaj olmadığını aktaran Bayyiğit, yeniden onarım ve ağaçlandırma için çalışacaklarını söyledi.

Mardin’de tarihi 5. yüzyıla yıllara dayanan Süryanilerin kutsal mabedi Deyrulzafaran Manastırı’nın arazisinde önceki gece yangın çıkmış 500 civarında zeytin ağacı zarar görmüştü. Yine Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok Dağı’nda büyük bir yangın çıkmış, 6 Süryani köyü riske girmişti. Mardin’de Deyrulzafaran Manastırı yetkililerinden İshak Bayyiğit son günlerde meydana gelen yangınları ve uğradıkları zararı soL'a anlattı.

Geçtiğimiz gün hem Deyrulzafaran Manastırı bahçesinde meydana gelen yangın, hem de benzer Süryani köylerine yakın yerlerde çıkan yangınlar ile gündeme geldi Manastır. Yaşananlar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Geçtiğimiz gün yaşanan yangın yaklaşık 500 ağaçlık zeytinlik alanında meydana geldi. Bu ağaçlar aynı zamanda manastırın da ihtiyaçlarını karşılayan gelir kalemlerimiz arasında yer alıyor.

Yangının boyutu nedir? Hasar ve durum ne şu an?

500 ağaçlık alanda meydana geldi yangın ve önemli bir kısmı tahrip olmuş durumda ağaçların. Burada tekrar çalışmalara başlayıp ağaçları yeniden kazanmaya çalışacağız ve bir kısmını yeniden ekmek suretiyle tekrar ağaçlandıracağız

Benzer aralıklarla Şırnak İdil ve Mardin'de Süryani köylerine yakın yerlerde yangınlar meydana geldi. Herhangi bir sabotaj ya da saldırı ihtimali söz konusu mu? Akıllara ilk gelen Süryanilere dönük bir saldırı ihtimali oldu.

Farklı köylerden gelen bilgilerde yangın nedenleri ve bilgilerinin farklı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısı ile çıkan yangınları birbirleriyle ilişkilendirmek doğru olmayacaktır.

'İŞLEK BİR YOL, İNSANLAR VAKİT GEÇİRİYOR'

Manastırda çıkan yangının nedeni nedir peki?

Manastırın önünden geçen yol epey işlek bir yol. Burası aynı zamanda Alımlı köyüne giden, zaman zaman gece geç saatlerde bazı kişilerin kamu düzeni dışında davrandığı, araçlarla gelip vakit geçirdikleri bir yer. Dolayısı ile oradan gelen bir yanıcı nesnenin, belki bir çakmağın ya da sigara izmaritinin sebep olma ihtimali üzerine duruluyor. Güçlü ihtimal bu şu an. Olay gece 03.00 saatlerinde meydana geldi. O saatlerde de böyle örneklerle karşılaşılabiliyor.

Alınan önlemler hakkında bilgi verebilir misiniz? Şu an için neler yapılıyor?

Mevcut çalışmalar iyi diyebilirim. Olay anında ve sonrasında bölgede güvenlik güçleri hem benzeri bir şey yaşanmaması adına, hem de olayın aydınlatılması için çaba gösterdiler. Devam da ediyorlar. Kısa zamanda iletişime geçtiler ve olay yerinde incelemeler başlattılar. Valilik de hem buradaki yaraların sarılması için hem de kimi hassasiyetlerin gözetilmesi adına gerekli adımları attı.

Bundan sonrasında işimiz tekrar onarmak ve kurmak olacak.