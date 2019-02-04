Devletin yeni sınırları var: Her şey serbest, küpe dışında...

Adliyelerde türban ve sakal serbest bırakılırken, küpe yasaklanmaya çalışılıyor. Gaziantep Adliyesinde memur olarak çalışan görme engelli Mustafa Emrah Hasgül hakkında, küpe taktığı için birim müdürü tarafından tutanak tutuldu. 14 yıldır küpe taktığını söyleyen Hasgül, beş yıllık memurluk döneminde sorun yaşamadığını, son üç aydır küpesi nedeniyle iş yerinde kendisine baskı yapıldığını iddia etti.

Gaziantep Adliyesi’nde görev yapan memur Mustafa Emrah Hasgül hakkında, küpe taktığı gerekçesiyle birim müdürü tarafından tutanak tutuldu. Hasgül ise mevzuata göre bir sakınca olmadığını dile getirerek küpesini çıkarmıyor.

Yüzde 60 görme engelli 32 yaşındaki Mustafa Emrah Hasgül, beş yıl önce engelli kadrosundan girdiği sınavı kazanarak memur oldu. İki yıl İstanbul’da görev yapan ve üç yıl önce Gaziantep Adliyesi’nin Tarama Bürosu’na tayin olan Hasgül, iddiaya göre üç ay önce çalıştığı birim müdürü tarafından küpe takmaması konusunda uyarıldı.

Ancak, yıllardır küpe takan Hasgül, bunu kabul etmeyerek küpe takmayı sürdürdü. Hasgül hakkında 28 Ocak günü birim müdürü tarafından hakkında mesaiye uyarılara rağmen küpeyle gelmeyi sürdürdüğü belirtilerek tutanak tutuldu.

Ailesiyle birlikte yaşayan Hasgül, beş yılı devlet memurluğunda olmak üzere 14 yıldır küpe taktığını, bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadığını ancak son üç aydır kendisine baskı uygulandığını iddia etti.

Kendisinin küpe takması halinde sürgün edileceği tehdidinde bulunulduğunu ileri süren Hasgül, şöyle konuştu: “Yıllardır küpe takıyorum ve beş yıldır Adalet Bakanlığı’nda görev yapıyorum. Bu zamana kadar küpemle alakalı hiçbir sıkıntım yoktu. Son üç aydır küpemle alakalı baskılar var. Yaptığım araştırmada, daha önce benzer bir durumla karşılaşan memurun açtığı dava sonrası Danıştay, erkek memurun küpe takmasında bir sakınca olmadığı yönünde karar vermiş. Ben de bu hakkımı kullanarak küpemi takmaya devam ediyorum. Bana ‘Ya küpeyi çıkaracaksın ya da sürgün yiyeceksin’ diyorlar. Ben küpem nedeniyle sıkıntı yaşamak istemiyorum. Gerekirse sürgüne giderim ama hakkım olan küpeyi takmaya devam edeceğim.”