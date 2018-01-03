Devlet, Zafer Çağlayan'ın hizmetinde: Koruma aracı ve aylık 200 litre yakıt

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, eski Ekonomi Bakanlığı yapanlara araç tahsis edilip edilmediği, araç markaları ve aylık kaç litre yakıt verildiği ile ilgili sorular yöneltti. Bakan Zeybekci tarafından soru önergesine verilen yanıtta şöyle denildi:
"Bakanlığımda görev yapan eski Bakanlardan Sayın Zafer Çağlayan ve Sayın Mustafa Elitaş'a birer adet 2013 model Renault Fluence marka koruma aracı tahsis edilmiş olup tahsis edilen araçlar aylık 200 litre dizel yakıt ile sınırlandırılmıştır" dedi.