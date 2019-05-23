Devlet 'sülük' ihalesi açtı: Hastaneye 60 adet sülük alacaklar!

AKP'nin sağlıkta bilimi temel almak yerine kupacılık, aktarcılık, sülükçülük gibi bilim dışı yönelimleri sürüyor. AKP'nin 'Yeni Türkiye' diye tarif ettiği ilkellik her alanda kendini gösterirken, bu uygulamaların bir örneği de Akyazı Devlet Hastanesinde yaşandı. Hastane sülük satın almak için ihale açtı.