'Deve sidiği şifadır' diyen ilahiyatçıdan fetva: Dövizi olanların TL'ye çevirmesi farzdır

Geçen yıl 'deve sidiği şifadır' fetvasıyla gündeme gelen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Ebubekir Sifil, şimdi de dolar ve altın fetvası verdi. Sifil, 'Elinde dövizi, altını olanların bozdurup TL'ye çevirmesi farzdır' dedi.

Geçen yıl 'deve sidiği şifadır' fetvasıyla gündeme gelen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Ebubekir Sifil, şimdi de dolar ve altın fetvası verdi. Sifil, 'Elinde dövizi, altını olanların bozdurup TL'ye çevirmesi farzdır' dedi.

Ebubekir Sifil, kişisel sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır. Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbiriliğidir. Elinde dövizi, altını olanların bozdurup ₺’ye çevirmesi farz-ı ayndır."

İşte Sifil'in o paylaşımı:

DEVE SİDİĞİ İÇMEYİ ÖNERMİŞTİ

Ebubekir Sifil geçen yıl da deve sidiğinin şifa olduğunu savunmuştu. Katıldığı bir canlı yayında Sifil'e deve sidiği ikram edilmişti.