DEÜ'ye siyah çelenk: Düşünceyi açıklamak suç değil, asla biat etmeyeceğiz

İzmir'de bundan tam bir yıl önce Barış İçin Akademisyenler Platformu'nun 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildirisine imza attıkları için işten atılan akademisyenler hâlâ görevlerine iade edilmedi. Eğitim-Sen İzmir 3 nolu şube üyesi akademisyenler, bugün EÜ Rektörlüğüne siyah çelenk bırakarak durumu protesto etti.

İzmir'de bundan tam bir yıl önce Barış İçin Akademisyenler Platformu'nun "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildirisine imza attıkları için işten atılan akademisyenler hâlâ görevlerine iade edilmedi. Eğitim-Sen İzmir 3 nolu şube üyesi akademisyenler, bugün EÜ Rektörlüğüne siyah çelenk bırakarak durumu protesto etti.

Siyah çelenk bırakılmasının ardından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"DEÜ'de barış imzacısı 11 akademisyenin 28 Haziran 2017'de açığa alınmasının üzerinden tam bir yıl geçti. İmzaların atılmasının üzerinden ise tam 900 gün. Üç rektör gördük. Bir yenisi atanmak üzere. Rektörlük, arkadaşlarımız hakkında bir soruşturma yürütmeyi bile beceremedi. Henüz ifadeleri alınmadı. Usul itirazlarımız yanıtlanmadı. DEÜ, açığa almanın kendisini bir cezalandırmaya dönüştürdü. Bu durum, Türkiye'de eşine rastlanmayan bir durumdur. Haklarında herhangi bir dava açılmış değildir. DEÜ'de artık bu süreç sona ermelidir. Özlük haklarına saygı duyulmalı, liyakat ilkeleri tüm personel için geçerli olmalıdır. Soruşturma komisyonu değiştirilmeli ve soruşturma sonlandırılmalıdır.

Arkadaşlarımız suçsuzdur. Düşünceyi açıklamak su değildir. Kendilerini savunmak zorunda değillerdir. Asla biat etmeyeceğiz."