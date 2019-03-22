Dersim'de yeni bir 'suç' icat edildi: Kayyumun selamını almayan iki genç gözaltına alındı

Dersim'de yeni bir 'suç' icat edildi. 'Tunceli Valisi' olarak görev yapan ve aynı zamanda AKP tarafından belediyeye kayyum atanan Tuncay Sonel'in selamını almak ve elini sıkmak istemeyen iki genç gözaltına alındı.

Dersim'de dün yaşanan bir olay, hukuk dışıığı ve keyfiliği bir kez daha gözler önüne serdi. "Tunceli Valisi" sıfatıyla görev yapan ve AKP tarafından aynı zamanda belediyeye kayyum olarak atanan Tuncay Sonel’in selamını almadıkları ve elini sıkmadıkları gerekçesiyle iki genç gözaltına alındı.

Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’ndaki hediyelik eşya dükkanı önünde oturan beş gence, büronun önünden korumaları ve çok sayıda polis eşliğinde geçen "Tunceli Valisi" ve "Kayyum" Tuncay Sonel elini uzattı. Görgü tanıkları, her iki gencin Vali Sonel’in elini sıkmadığını, selamını almak istemediklerini, bunun üzerine tartaklandıkları belirtildi.

Olaya tepki gösteren halkın gençleri korumaların elinden aldığı, ancak sonrasında GBT bahanesiyle gençlerin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan gençler sonrasında serbest bırakıldı.

CHP eski milletvekili ve hukukçu Hüseyin Aygün de yaşanan bu olayı Twitter hesabından şöyle duyurdu: