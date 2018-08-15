Dersim yanıyor, OGM görmezden geliyor: Baro'dan yangın açıklaması

Dersim'in Hozat ilçesinde bir haftadır yayılarak devam eden ve 'kasıtlı olarak müdahale edilmediği' iddialarıyla gündeme gelen orman yangınları konusunda Baro'dan açıklama geldi. Baro'nun açıklamasında, 'İlimiz Hozat ilçesinde devam eden yangına derhal müdahale edilmesi hukuksal zorunluluktur' denildi.

Dersim'in Hozat, Ali Boğazı, Bozan yaylası, Zogar, Dereköy, Kozluca, Zengi ve Degirmendere bölgelerindeki yangın büyüyor.

Bir haftadır yayılarak devam eden ve 'kasıtlı olarak müdahale edilmediği' iddialarıyla gündeme gelen orman yangınları konusunda Baro'dan açıklama geldi.

Baro'nun açıklamasında, 'İlimiz Hozat ilçesinde devam eden yangına derhal müdahale edilmesi hukuksal zorunluluktur' denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA: YANGINA MÜDAHALE EDİLMESİ HUKUKİ ZORUNLULUK

"Tunceli Barosu" imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Bu kapsamda ilimiz Hozat ilçesinde devam eden yangına derhal müdahale edilmesi gerekmektedir… Ülkemizin en önemli florastik ve faunastik zenginliğini barındıran coğrafyamızda Orman Yangınları kültürel ve doğal miras sahalarımızı yoğun şekilde tahrip etmektedir…6831 sayılı Orman Kanunu; 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri ile mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hukuksal zorunluluktur.”

Açıklamanın sonuç bölümünde de Baro olarak hukuki sürecin takipçisi olunacağı kaydedildi.

YANGIN OGM HARİTASINDA GÖSTERİLMİYOR

Öte yandan "İklim değişikliği hepimizi meselesi" sloganıyla yayın yapan 350ankara.org sitesinin sosyal medya adresinde, söz konusu yangının Orman Genel Müdürlüğü haritasında görmezden gelindiğine dikkat çekildi.

İşte o paylaşım: