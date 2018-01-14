Der Spiegel'in genel yayın yönetmeninin Twitter hesabı hacklendi

Der Spiegel dergisinin genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı hacklendi. Brinkbäumer'in profil sayfasına "Erdoğan'dan özür diliyoruz" şeklindeki bir tweet sabitlendi.

Haftalık "Der Spiegel" dergisinin genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı cumartesi gecesi hacklendi. Der Spiegel'in resmi Twitter hesabından atılan tweetle bildirdiğine göre, Brinkbäumer'in Twitter profil sayfasına gece 03:00 sularında bir Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını içeren bir tweet sabitlendi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre sabitlenen paylaşımda "Bugüne dek yapmış olduğumuz haberlerden ötürü Türkiye Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diliyoruz! (Aufgrund der schlechten Nachrichten, die wir bisher über die Türkei und Recep Tayyip Erdogan berichtet und veröffentlicht haben, möchten wir uns entschuldigen)" mesajı yer alıyordu.

Brinkbäumer'in Twitter kullanıcı adı da @BrinkbaeumerTR olarak değiştirildi.

'TWEET VE FOTOĞRAF KENDİSİNE AİT DEĞİLDİR'

Kısa bir süre sonra Brinkbäumer'in Twitter hesabına erişilememeye başlandı.

Der Spiegel'in resmi Twitter hesabı üzerinden 03:53'te "Baş editörümüz Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı hacklendi. Erdoğan ile ilgili son paylaşılan tweet ve fotoğraf kendisine ait değildir. Konuyla ilgileniyoruz" tweeti paylaşıldı.

Der Spiegel yaklaşık yarım saat sonra ise "Hesabı temizledik ve yeniden kontrol altına aldık. Attığınız bilgilendirme mesajları için çok teşekkür ederiz. İyi geceler" tweetini paylaştı.