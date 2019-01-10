Der Spiegel'den Türkiye yorumu: Erdoğan’a rağmen dindarlaşmıyor

Almanya'da yayımlanan haftalık siyasi dergi Der Spiegel, 16 yıllık AKP iktidarının toplumu dindarlaştırma politikalarının tutmadığını; dindarlığın devlet imkanlarıyla geliştirilme çabasına rağmen, toplumun tam tersi yönde ilerlediğini yazdı.

Der Spiegel, Türkiye’de 16 yıllık AKP iktidarının "toplumu dindarlaştırma" politikalarına rağmen insanların giderek daha az dindar olduğu iddiasını yazdı.

İstanbul muhabiri Maximilian Popp imzalı haber yorumda, Türkiye toplumunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rağmen, onun isteklerinin tersine bir değişim yaşadığı yazıldı.

"Toplumda dönüşüm: Türkiye açılıyor - Erdoğan’a rağmen" başlıklı yazıda, Konda’nın son yayınlanan Toplumsal Değişim Raporu’nun sonuçları değerlendirildi.

16 YILDA ERDOĞAN’IN İSTEĞİNİN TERSİNE

Erdoğan’ın ilk kez açıkça 2012 yılında dile getirdiği “Dindar bir nesil yetiştireceğiz” söylemine dikkat çekilen yorumda, “Ancak Erdoğan’ın başbakan ve cumhurbaşkanı olarak geride bıraktığı 16 yıllık görevi süresince Türkiye’de dindarlık oranı artmadı, tersine azaldı” denildi.

“Bu her halükarda (Konda’nın) bir araştırmasının çıkardığı sonuç ve bu sonuç kızgınlığa yol açıyor” diye yazan Maximilian Popp, Konda’nın 36 ilde şehir ve kırsalda yaşayan 5 bin 793 kişiyle görüşerek yaptığı araştırmaya işaret etti. Kendini ‘dindar’ olarak nitelendirenlerin oranı bu araştırmada 10 yıl öncesine oranla 3 puan gerileyerek yüzde 51’e düşmüştü.

Konda’nın araştırmasında ramazanda oruç tutma oranının 2008’de yüzde 77 iken, 2018’de yüzde 65’e gerilediği hatırlatılan haberde, kendisini "sofu" olarak niteleyenlerin ise yüzde 13’ten yüzde 10’a düştüğüne yer verildi.

'ÇOK FAZLA PARA HARCANDI AMA...'

Der Spiegel’deki haber yorumda, dindarlığın devlet imkanlarıyla geliştirilmesi çabalarına da yer ayrıldı.

Erdoğan’ın iktidarda olduğu 16 yılda gençleri Müslüman-muhafazakar yaşam tarzına kazandırmak hedefiyle devlet imkanlarını kullandığı ifade edilen yorumda, sadece geçtiğimiz yıl dini eğitimin bütçesinin yüzde 68 artırıldığı hatırlatıldı. Aynı dönemde imam hatip okullarının sayısının 450’den 4 bin 500’e çıkarıldığı belirtildi.

Der Spiegel, konuya ilişkin sosyolog Volkan Ertit’in görüşlerine de yer verdi. Ertit, “Sırf devlet istedi diye toplum daha da dindarlaşmıyor” diye konuştu. Buna göre şehirleşme, globalleşme ve giderek yayılan dijital teknolojiler bu tersine gidişin en önemli nedenleri.

Derginin haber yorumunda Erdoğan’ın tüm devlet imkanlarına rağmen ateistlerin sayısının katlandığına yer verilirken, giderek artan şehirleşmeyle birlikte geleneksel değerlerin kaybolmaya başladığı ve kültürel dönüşüm yaşandığı kaydedildi. Haber yorumda şehirlerdeki gençler arasında İslami kuralların ebeveynlerine oranla daha az geçerli olduğu vurgulandı.

SOSYAL MEDYADAN BİLGİLENME ORANI DÜNYANIN EN YÜKSEĞİNDE

Erdoğan’ın bilinen birçok medya organını daha fazla kontrol altına aldığı kaydedilen haber yorumda, buna karşın giderek daha fazla kişinin alternatif bilgi edinme yöntemlerine başvurduğu gerçeğine işaret edildi. haberde, sosyal medya üzerinden haber bakma oranının yüzde 72 ile dünyanın birçok ülkesinden fazla olduğunun altı çizildi.

DIŞARIDAKİ İMAJ İLE İÇERİDEKİ AYNI DEĞİL

Erdoğan’ın devlet imkanlarıyla toplumu değiştirme çabalarının başarısızlığına değinilen haber yorumda, ülkenin dışarıdaki imajının içerideki gerçekle uyuşmadığı yorumu yapıldı.