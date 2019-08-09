Denizli’de 108 binada ağır hasar var

Denizli’de dün meydana gelen 6 büyüklüğünde depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum tespit edilen ağır hasarlı bina sayısının 108 olduğunu açıkladı.

Denizli’de dün meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının hâlâ sürdüğü belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre tespit edilen ağır hasarlı bina sayısı 108 oldu.

Depremin merkez üssü olan Bozkurt ilçesinde 761 binanın incelendiği, bu binalardan 88'inin ağır, 673'ünün ise ağır hasarlı olduğu bildirildi.

Çardak ilçesinde ise incelenen 215 binadan 20'sinin ağır hasarlı olduğu kaydedildi. İlçedeki 195 binanınsa hafif hasarlı olduğu belirtildi.

Bakan Kurum gazetecilere yaptığı açıklamada akşam saatlerinde hasar tespit çalışmalarının biteceğini söyledi, hastanelerdeki tüm yaralıların taburcu edildiğini kaydetti. Öte yandan AFAD’dan yapılan son açıklamaya göre depremden sonra hastanelere başvuran 92 kişiden 85'i taburcu edildi, 7'sinin tedavisi sürüyor.

Bakan Kurum “976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı olarak tespit edildi” dedi.

Ağır hasarlı bir caminin de yıkılacağını kaydeden Kurum “Bozkurt'ta 150 adet konutu ve camiyi, stadyumun bulunduğu alanın hemen yanına çadırkentin yanına yapılacak. Ay sonu bu süreç başlayacak. 5-6 ay içerisinde bu konutları tamamlayıp hak sahiplerine vereceğiz” diye konuştu. Kurum “Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik” dedi.

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANI: İMAR BARIŞININ HEDİYESİ

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik depremin ardından dün basına verdiği demeçte “Birden çok hızlı bir şekilde yan apartmanın duvarı üzerimize çöktü. Makam odamın duvarı yıkıldı” demişti. Çelik ilçede çatıları çöken, derin çatlaklar oluşan ağır hasarlı binalar olduğunu belirterek imar barışını eleştirmişti. Çelik binaların depremde hasar görmesinin “imar barışının bir hediyesi” olduğunu vurgulamıştı.