Deniz Naki açlık grevini sona erdirdi

Amedspor'un eski kaptanı Deniz Naki,sosyal medya hesabından açlık grevini bıraktığını duyurdu.

Almanya’da uğradığı silahlı saldırı sonrası “güvenlik kaygısı” nedeniyle Türkiye’ye dönmeyeceğini açıklayan Amedspor'un eski kaptanı Deniz Naki, Afrin için Cenevre’de BM önünde açlık grevine başlamıştı.

GREVİ BİTİRDİ

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Naki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 19 Mart’ta başladığı açlık grevini başka arkadaşlarının devralacağını söyledi.

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği operasyonuyla ilgili BM’nin harekete geçmesi ve Avrupa’da kamuoyu yaratmak için başlanılan grevin amacına ulaştığını belirten Naki, “Açlık grevinin bir amacı da Avrupa’da ve dünyada duyarlılık yaratmaktı. Bizler bu sorumluluk bilinci ile ses getirdiğimize inanıyoruz. Elbetteki bu mücadelemiz ve direnişimiz farklı alanlarda ve platformlarda devam edecektir” ifadelerini kullandı.