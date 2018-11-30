Demirtaş'tan mahkeme kararı sonrası açıklama

Selahattin Demirtaş, serbest bırakılması talebininin reddinden sonra Twitter'dan açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı'nın, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili AİHM kararının tercümesini dün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesinin ardından Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM'in kararını görüşerek Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Beni yargıladığını zanneden mahkeme zaten ilk günden beri açıkça, kanun falan tanımam diyordu. Kanunu tanımayana biz mahkeme mi diyeceğiz peki? 12 Aralık’ta, Ankara'daki duruşmada yüzüme nasıl bakacaklar bilmiyorum. Fakat beklesinler, duruşmaya geliyorum. Söyleyeceklerim var..." dedi.