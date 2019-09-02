Demirtaş'tan duruşmaya çıkmama kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve avukatları bugün görülecek olan davanın duruşmasına katılmama kararı aldılar. Demirtaş AİHM'deki kararı bekliyor.

HDP'nin bir önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 142 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması bugün Ankara Sincan Cezaevi kampüsünde görülecek.

Rudaw'ın haberine göre, Demirtaş ve avukatları bugünkü duruşmaya katılmama kararı aldı. Daha önceki duruşmalara SEGBİS yoluyla bağlanan Demirtaş’ın bugün görülecek davaya ses ve görüntü sistemi ile de katılmayacak.

Demirtaş’ın AİHM’de haklı bulunduğu davaya yönelik yapılan itirazlar bu yıl içerisinde AİHM Büyük Daire’de görülecek. Demirtaş ve avukatlarının bu kararı bekleyeceği ve bu yüzden bugünkü duruşmaya katılmayacağı belirtiliyor.

Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.