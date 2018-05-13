Demirtaş'tan Bahçeli'ye tepki: Psikopat mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş

Bahçeli'nin af çağrısı yaparken sarf ettiği sözlere Demirtaş Twitter üzerinden yanıt verdi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısının kapsamına ve kendisine yönelik kullandığı sözlere tepki gösterdi. Demirtaş Twitter üzerinden verdiği yanıtta "Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş!" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı af açıklamasında "PKK'nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

Demirtaş, Twitter hesabından Bahçeli'ye “Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim. Sen bu boş laflara üzülme güzel anam. Senin ve tüm annelerin ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum” sözleriyle tepki gösterdi.