Demirtaş'ın avukatı: Başvurumuzun reddini Anadolu Ajansı'ndan öğrendik

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebinin reddedildiği haberleriyle ilgili açıklama yapan avukat Mahsuni Karaman, kararın kendilerini ulaşmadığını söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın tahliyesinin reddine dair ellerine henüz bir karar ulaşmadığını bildirdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Karaman, ellerine 'olumlu ya da olumsuz' herhangi bir karar ulaşmadığını belirterek, "Tahliye başvurumuzun red edildiğine ilişkin basında haberler çıkmakta. Ancak bu saat itibariyle haberi Mahkemeden teyid etme imkanımız yok" dedi.

Karaman, tahliye talebinin reddedildiği haberinin Anadolu Ajansı tarafından servis edilmesiyle ilgili olarak da "AA, haber veren değil, karar veren merci gibi. 4 Kasım 2016’da Sayın Demirtaş’ın sorgusu devam ederken 'tutuklandı' haberini, pardon kararını vermişti! Buna hiç şaşırmadık" ifadelerini kullandı.