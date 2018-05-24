Demirören Holding'den Milliyet ve Vatan açıklaması

Milliyet ve Vatan gazetelerinin kapatılacağını iddialarına Demirören Holding'den yanıt geldi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Milliyet ve Vatan gazetelerinin kapatılacağını iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal bir açıklama yaptı. İddiaların yalanlandığı açıklama şu şekilde:

‘’Bugün öğlen saatleri itibariyle internet basınında yer bulan, Milliyet ve Vatan gazetelerinin kapanabileceğine yönelik ifadelerinizi üzülerek okudum.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, her biri kendi alanında azımsanmayacak ölçüde sadık okuyucu/izleyici kitlesine sahip basın yayın mecraları ile Demirören Medya Holding Türkiye'nin lider, Avrupa'nın sayılı medya organizasyonlarından biridir.

Bu liderliğimizin temeli ise okurlarımıza, izleyicilerimize olan saygımız ve bu hususta onlarla aramızdaki sadakat akdidir.

Bu noktadan hareketle, 68 yıllık geçmişi ile Türk basınının en önemli yayınlarından biri olan Milliyet Gazetesi ve 16 yıldır özgün çizgisi ile özellikle genç okurların tercihi haline gelen Vatan Gazetesi, Demirören Medya Holding çatısı altında yayın hayatına aynen devam edecektir. Bu yayınların geleceğine yönelik farklı bir tasarrufumuz söz konusu değildir."