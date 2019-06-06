Dekan'dan 'adrese teslim' kadro ilanı: Kendisi yerleşti

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahap Engin Gülal, açtırdığı tek kişilik kadroya 'Almanca ders veriyor olabilme' şartını koştu. Gülal, bugüne kadar Almanca eğitimin verilmediği üniversitede adrese teslim kadro ilanına kendisi yerleşti.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahap Engin Gülal, kimse başvurmasın diye Almanca şartı koyup tek kişilik kadroya kendisi yerleşti. Doktorasını Almanya’da Hannover Üniversitesi’nde yapan ve tek Almanca bilen profesör şartını sağlayan kişi olan Gülal, açtırdığı tek kişilik kadroya kendisi yerleşti. Üstelik İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, Almanca ders dinleyebilecek ya da ders açılabilecek bir bölüm de değil.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) mart ayında ilan ettiği öğretim elemanı başvuru şartlarında İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı’nda bir kişilik kadro açılarak “Almanca ders veriyor olabilme” şartı konuldu. Bugüne kadar Almanca eğitimi verilmeyen YTÜ’nün ilanının içine böyle bir şartın neden konulduğu sonradan ortaya çıktı. Kadro ilanından 3 ay sonra İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahap Engin Gülal’in kurum bilgilerinde Anabilim Dalı kısmında Ölçme Tekniği yazdığı görüldü.