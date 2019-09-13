Dedesini TOMA ezmişti, zırhlı aracın çarptığı 6 yaşındaki Efe de yaşamını yitirdi

Diyarbakır’da zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren 6 yaşındaki Efe Tektekin toprağa verildi. Tektekin’in dedesi de 15 ay önce TOMA’nın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Diyarbakır’da zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Efe Tektekin’in cenazesi toprağa verildi. Baba Ahmet Tektekin, “Polis aracı, göz göre göre çocuğumu katletti. Bir yıl önce de TOMA, babamı katletti” diyerek tepki gösterdi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi üzerinde zırhlı polis aracının çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Efe Tektekin’in cenazesi, Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. 11 Eylül’den beri Dicle Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ve dün gece yaşamını yitiren Tektekin’in cenazesi, sabah saatlerinde otopsi işlemleri için Selahattin Eyyubi Hastanesi’ne getirildi.

‘O ARACIN ORADA NE İŞİ VAR’

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre hastane önünde bekleyen baba Ahmet Tektekin, zırhlı araçlara tepki göstererek, “Polis aracı, göz göre göre çocuğumu katletti. Benim çocuğum 6 yaşındaydı, sivri sinek değildi. O zırhlı aracın orada ne işi var? Koskoca polis aracı nasıl görmedi? Bir yıl önce de kırmızı ışıkta geçen TOMA, babamı katletti” diyerek, tepkisini dile getirdi.

‘GÖRGÜ TANIKLARI GÖZALTINDA’

Polisin görgü tanığı iki kişiyi gözaltına aldığını belirten ve isminin yazılmasını istemeyen Tektekin’in akrabası ise, “Hem öldürüyorlar hem susturuyorlar. Polis, olayı görüp fotoğraf çeken görgü tanıklarını gözaltına almış” dedi. Otopsi işlemleri ardından Tektekin’in cenazesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'ZIRHLI ARAÇLAR ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR'

Tektekin’e ilişkin yazılı açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi ise bölgede son 10 yılda zırhlı araç çarpması sonucu Tektekin ile birlikte yaşamını yitirenlerin sayısının 17 olduğunu belirtti. Açıklamada, “Kolluk kuvveti olan faillerin cezasız kaldığı için, zırhlı araçlar öldürmeye devam ediyor!” denildi.

Tektekin'in dedesi Mehmet Tektekin (85), 6 Haziran 2018 yılında TOMA’nın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.