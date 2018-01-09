DBP'den Hasip Kaplan'a kınama

DBP, Hasip Kaplan'ın açıklamaları üzerine bir mesaj paylaşarak Kaplan'ın ifadelerini kınadı.

Hasip Kaplan, HDP Kurultayı öncesinde eş başkanlık adaylığına ilişkin Twitter hesabından "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin,benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek..!" sözlerini paylaştı.

Kaplan'ın sosyal medyada tepki çeken bu sözlerine ilişkin HDP'nin resmi Twitter hesabından açıklama geldi. HDP'nin mesajında Kaplan'ın ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımlarını ayıpladıkları ve kınadıkları ifade edildi.

DBP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "@HDPgenelmerkezi bütün halkların partisi olup, halkların kendi emek, kimlik, inanç, renk ve tonlarıyla oluşturmuş oldukları bir Türkiye demokrasi zenginliğidir. Hasip Kaplan'ın açıklamalarını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.