Davutoğlu'ndan 'IŞİD'e yardımın sorumlusudur' iddialarına 'FETÖ'lü yanıt

Eski Başbakan Davutoğlu, “Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine destek verdiği” ve o dönem yaşananların sorumlusunun kendisinin olduğu şeklindeki iddialara yanıt verdi.

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Sabah gazetesinin yazarı Mehmet Barlas'ın “Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine destek verdi" ve "o dönem yanlışların sorumlusu Ahmet Davutoğlu'dur" şeklindeki iddialarına yanıt verdi.

Davutoğlu’nun ofisinden yapılan açıklamada söz konusu iddianın "FETÖ propagandası" olduğu öne sürüldü.

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

Türkiye hiç bir zaman terör örgütlerine destek vermemiştir. Türkiye’nin destek verdiği gruplar BM gözetimindeki Cenevre sürecine ve Türkiye’nin İran, Rusya ile birlikte yürüttüğü Astana sürecine katılan Suriyeli muhalif gruplardır. Kaldı ki bu gruplar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlarda ordumuzun en yakın destekçileri olmuştur. Ayrıca 23 Temmuz 2015’te PKK ile DEAŞ’a karşı sınırötesi operasyon kararı da Sayın Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde alınmıştır.

FETÖ’nün Türkiye’yi yıpratmak ve uluslararası alanda mahkum et(tir)mek için kullandığı argümanların Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden biri olduğunu iddia eden bir yayın organında dillendirilmesi ayrıca düşündürücüdür. Son dönemde Türk siyasetinde ve dış politikada yaşanan gelişmelerin sorumluluğunun bugün ortaya çıkan sonuçlara göre paylaştırılması bir alışkanlık haline gelmiştir.

Türkiye nevzuhur bir devlet değildir ve tüm kararlar devlet mekanizması içinde ilgili kurullar ve süreçler içerisinde alınmaktadır. Dolayısıyla Suriye konusunda Sayın Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı dönemlerinde takip edilen strateji başta Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere Bakanlar Kurulu toplantıları ve ilgili güvenlik-dış politika mekanizmaları çerçevesine alınmış devlet kararları ile şekillenmiştir.

Bu gerçeğin sürekli yok sayılarak bir devr-i sabık oluşturulması çabası yaşananları değiştirmeyecektir. Dış politikanın konjonktürel beklentiler ve kısır tartışmalara malzeme edilerek çarpıtılması herşeyden ve herkesten önce ülkemize zarar vermektedir. Belli hassasiyetlerle her gerçekdışı iddiaya cevap verilmiyor olması bu iddiaların doğruluğuna ve bundan sonra cevap verilmeyeceğine işaret etmemektedir.