Davutoğlu yine konuştu: Yeni hal ile hallenelim!

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin yeni bir vizyona ihtiyacı var. Yeni bir davranışa, yeni bir duruşa, yeni bir hale kavuşmadıkça bize intikal eden emaneti, gelecek nesillere hakkıyla teslim edemeyiz" dedi. Bir dönem her kürsüye çıkışında yeni partiye ilişkin bir müjde vereceği beklenilen Davutoğlu'nun konuşmaları bir süredir fazla ilgi çekmiyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'da bir iftar programında konuştu. Türkiye'nin 'yeni bir duruşa' ihtiyaç duyduğunu savunan Davutoğlu, "Ankara'daki konuşmamda yeni bir vizyona ihtiyacımız var demiştim. Evet ülkemizin yeni bir vizyona ihtiyacı var. Konya'da buna yeni bir şey eklemek istiyorum; bizim sloganlara ve çok üst düzey söylemlere değil yeni bir hale ihtiyacımız var. Yeni bir davranışa, yeni bir duruşa, yeni bir hale kavuşmadıkça bize intikal eden emaneti, gelecek nesillere hakkıyla teslim edemeyiz. Temel değerlerimizi yitirmemek için, bize çok büyük fedakarlıklarla emanet edilen bu ekibi aynı ölçüde ve daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için hepinizi yeni bir misyonla birlikte, yeni hal ile hallenmeye davet ediyorum."dedi.