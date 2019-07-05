Davada tek tutuklu bile kalmadı, Çiftlik Bank kurucusu lüks yatta poz verdi

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank'ın kurucusu sanık Mehmet Aydın'ın yurtdışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 48 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasında tutuklu iki sanık dün tahliye edilmiş ve dava da tek bir tutuklu sanık bile kalmamıştı.

Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi dolandıran ve 1 milyar 139 milyon 972 bin TL ile yurtdışına kaçan Mehmet Aydın'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde görüntülenen Aydın, yakalanmamak için sık sık yer değiştiriyor. Mehmet Aydın'ın ortaya çıkan son görüntüsünde eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor.

Aydın’ın firari olduğu 48 sanıklı davasında tutuklu iki sanığın dün tahliye edilmesinin ardından, tutuklu bir sanık bile kalmadı.