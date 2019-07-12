Danıştay: Trans erkekleri ameliyat etmeyen Cerrahpaşa'nın tutumu hukuksuz

Danıştay, trans erkekleri ameliyat etmeyi kabul etmeyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bu tutumunun hukuksuz olduğuna hükmetti.

Danıştay, trans erkekleri ameliyat etmeyi reddeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bu tutumunun hukuksuz olduğuna hükmetti.

2017 yılından beri süren hukuk mücadelesi sonucu trans erkeklerin kimlik üzerindeki cinsiyet değişimlerini sağlamaları için gerekli olan tıbbi müdahalenin önü tamamen açılmış oldu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde söz konusu ameliyatın yapılması reddedildiği başvurusu üzerine başlayan mahkeme süreci de böylelikle son bulmuş oldu.

KaosGL’den Emirhan Deniz Çelebi’nin aktardığına göre trans erkeklerin başvurularını, “Akademik kurul kararı ile artık trans erkeklerin laparoskopik histerektomi ameliyatlarını yapmıyoruz, ameliyat gününüzü iptal etmek durumundayız” diyerek reddeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi süreci kaybetti.