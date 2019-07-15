Danıştay Karaburun için verilen ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan’daki RES'ib kapasite artırımı için verilen ÇED olumlu kararını Danıştay iptal etti.

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan’daki Rüzgar Enerjisi Santrali’nin (RES) kapasite artırımı için verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararını Danıştay iptal etti.

RES’ler için tahsis edilen proje sahalarının toplamı, yarımada yüzölçümünün yüzde 71’ini kapsıyordu. 5 türbinlik kapasite artış projesine verilen iptal kararını değerlendiren ve doğal yapının korunması için uzun zamandır mücadele eden Karaburun Kent Konseyi karara dair yazılı açıklama yayımladı.

‘SADECE BİR ÇEVRE MÜCADELESİ OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR’

Birgün'ün haberine göre; açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Verilen ÇED olumlu kararlarıyla, Karaburunlulara ve yarımadada yaşayan tüm canlılara, ‘Nergis, zeytin, mandalina, keçi, arıcılık, turizm gibi doğal gelir kaynaklarınızla; bu dar alanda, bu endüstriyel türbinlerin gürültü, düşük frekanslı ses, gölge, titreşim etkisi altında, yüksek gerilim hatları, türbinleri birbirine bağlarken biyoçeşitliliği yok eden yollar gibi ekosistemi, yaşam alanlarını, sağlığı tahrip edici etkilerinin altında yaşayın’ denmekteydi. Anayasanın 56’ncı maddesiyle yurttaşlara verilen hak ve görev çerçevesinde, yarımadamızın kendi doğal-ekonomik değerlerine dayalı kalkınma iradesini yok sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacı olmaya devam edeceğiz. Verilen mücadele sadece bir çevre mücadelesi olmaktan çıkmış, tüm canlıları kapsayan bir yaşam hakkı ve kırsal kalkınma olanaklarını savunma mücadelesine dönüşmüştür.”