Danıştay Başkanı'nın kızı 1 günde Yargıtay'a terfi etti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) dün yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hâkim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da girdi. Kararname ile 2010 KPSS soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman da Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne (BAM) atandı.

HSK 1. Dairesi, 356 hâkim ve savcıyı kapsayan yeni bir mazeret ve ihtiyaç kararname yayınladı. Kararname ile HSK’nın 19 Mart (önceki gün) tarihli kura kararnamesi sonucuna göre mesleğe kabulü yapılan Gonca Hatinoğlu, aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan kura töreniyle Elazığ Hâkimliği’ni çekmişti. Hatinoğlu, dün yayımlanan mazeret kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne atandı.

BAM’A İKİ TERÖR DAİRESİ

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, kararnameyle Ankara BAM bünyesinde yeni kurulan iki terör dairesine de başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekeriya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman da BAM üyeliğine getirildi. Kararnamede Ankara Cumhuriyet Savcısı Burhan Tezcan’ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanması dikkat çekti.

ESKİ HÂKİM DÖNDÜ

Kararnameyle eski İzmir Hakimi Ahmet Çilek mesleğe geri dönüş yaptı. Çilek, kararname kapsamında Manisa Hâkimliği’ne atandı.