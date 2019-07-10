Dalaman’da orman yangını söndürülemiyor: 2 köy boşaltıldı

Dalaman’da başlayıp Göcek’e kadar uzanan orman yangını saatlerdir söndürülemiyor. İki köy boşaltılırken, yangının çıkış nedenleri arasında sabotaj olasılığının da bulunduğu belirtiliyor.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede Göcek’e kadar uzandı. Yangının çıkış nedenleri arasında sabotaj olasılığının da üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Dalaman’ın Karaağaç mevkisinde bulunan kızılçam koru ormanlarının bulunduğu alanda öğle saatlerinde başlayan orman yangını saatlerdir kontrol altına alınabilmiş değil. Yangın kısa sürede yayılarak Göcek’e kadar uzandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasına göre yangın, Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarında, saat 15.10'da başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yangına müdahale için çevre illerden de destek istendi.

Kepez ve Taşbaşı köyleri boşaltıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin orman arazözleri, Fethiye Belediyesi araçları ve havadan helikopterle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Odatv’de yer alan habere göre ise aniden başlayan yangının olası bir sabotaj ihtimali olma olasılığı üzerinde de çalışmaların sürdürüldüğü belirtiliyor.