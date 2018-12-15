'Çürük' raporu alamayan asker, hekime saldırdı

Urfa'da 'çürük raporu' almaya çalışan bir asker, istediği rapor verilmeyince hekime saldırdı.

Şanlıurfa'da İzmir'den izinli olarak memleketine gelen asker A.S. "çürük raporu" alamadığı gerekçesiyle doktor Ebru Kılıç'a saldırdı.

Olay, dün Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Mesai bitiminin ardından işyerinden çıkan Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç, eve gitmek için otomobiline binmek üzereyken saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Kılıç’ın imdat çığlıklarına çevredekiler yetişti. Saldırgan kaçarken Kılıç, görev yaptığı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi, saldırganın A.S. olduğunu belirledi. A.S., düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

A.S.'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği ve "askere elverişsiz" raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.'nin, girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Doktor Ebru Kılıç'a saldırdığı tespit edildi. Kılıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Saldırıya uğrayan doktorun ise yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.