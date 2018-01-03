Cüneyt Özdemir 'FETÖ' davasında tanık oldu

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Fethullah Gülen'in "Tek Türkiye" isimli diziye müdahalede bulunmasına ilişkin tanıklık yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davada, eski İstanbul Tem Şube Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse 25 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmedildi. 25 sanığa ise 'terör örgütü üyeliği'nden 12 yıl ceza verildi. Davanın tamamlanan gerekçeli kararında Fethullah Gülen'in, Cemaat'e ait STV isimli kanada yayınlanan dizilerde geçen diyalogları kontrol etmesiyle ilgili iddialar paylaşıldı.

Samanyolu TV Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın dizilere eklenmesi gereken bölümlerle ilgili Gülen'den talimat aldığı ifade edilmişti.

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, davada gazeteci Cüneyt Özdemir'in tanık olarak dinlendiği ortaya çıktı. Özdemir, yaklaşık 7 sene önce Fethullah Gülen'le röportaj yapmak için gittiği sırada başından geçenleri mahkemeyle paylaştı.

Özdemir, beraberinde o dönem Cemaat'e ait kapatılan Zaman Gazetesi'nde yazarlık yapan bir kadın çalışanın yanlarında olduğu, bu şahsın Gülen'e "Tek Türkiye dizisinde Kürtler ve İsrail ile alakalı çok marjinal söylemler kullanılmasıyla" ilgili şikayette bulunduğunu aktardı.

Gülen'in bu şikayet üzerine, diziyi yakından takip ettiğini ve bizzat müdahale edeceğini belirttiğini ifade eden Özdemir, bu ifadeleri Gülen'den duyduğunu mahkemeyle paylaştı.