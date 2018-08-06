Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Cüneyt Arkın, dün Silivri’de bulunan yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Cüneyt Arkın’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Hayati Arkaz, "Cüneyt Bey 16.00 civarı geldi. Şuuru kapalıydı. Cüneyt Bey, KOAH hastası. Hem kalp hem akciğer yetersizliği var. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Şu an yoğun bakımda devam ediyoruz tedavisine. Düne göre daha iyi. Bugün saat 10.00 gibi konuştuk , elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. İyiye gidiyor durumu. Hem kalpte, hem akciğerde sıkıntı var, ne olacağı belli olmaz ama ciddi bir şekilde tedavi ediliyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor beklemediğim bir şekilde. Hepimiz çok sevindik, sevdiğimiz bir insan herkes gibi. Elimizden geleni yapıyoruz” dedi.