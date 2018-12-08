Cumhuriyet içeriğinin kısıtlandığı müfredata Erdoğan'ın sözleri girdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yapısına yönelik, 'Dünya 5’ten büyüktür' sözleri, 12’nci sınıfların Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabına girdi. Yenilenen eğitim müfredatından evrim teorisi çıkartılmış, cumhuriyete ve Atatürk’e daha az yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yapısına ilişkin sözleri, 12'nci sınıflarda seçmeli olarak okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabına girdi.

Kitabın 79’uncu sayfasında, "Kuruluşundan Günümüze BM" konulu bölümde, BM'nin kuruluşu, yapısı, sorumlulukları, hedefleri anlatıldı. Kitapta, barışı ve uluslararası güvenliği sağlamakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi'nin, 5 daimi üye ve Genel Kurul tarafından 2 sene için seçilen 10 üyeden oluştuğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

Daimi üyelerden her biri veto hakkına sahip olup, sadece kendi vetolarıyla Güvenlik Konseyi’nin aldığı bütün kararları dondurabilir. Daimi üyelerin veto hakkını kullanması, Güvenlik Konseyi’ni etkisiz bırakmıştır. Teşkilatın kendi içindeki adil olmayan yapılanması ve dünyada yaşanan olaylar karşısındaki yetersizlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5’ten büyüktür' sözüyle sembolleşmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu'nda konuşurken çekilen fotoğrafına da kitapta aynı sayfada yer verildi.

AKP, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 dersin müfredatını değiştirmiş, ünitelerden evrim teorisi çıkarılmış, "cihat" kavramı girmiş, cumhuriyete ve Atatürk’e daha az yer verilmişti.