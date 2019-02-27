Cumhuriyet davası kararı Yargıtay'a taşındı

Cumhuriyet davası kararının İstinaf Mahkemesince onanmasına, Yargıtay’da itiraz edildi. Mahkumiyet kararlarının bozulması ve beş yılın altında hapis cezası alanların temyiz hakkının olduğunun kabul edilmesi talep edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), Cumhuriyet davasında 5 yılın altında ceza alan Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku, Emre İper, Hakan Kara'nın cezalarını onamıştı.

Cumhuriyet davasında, 5 yılın altında hapis cezası alan Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara,Önder Çelik, Emre İper, Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku’nun cezalarının istinaf mahkemesince onanmasına Yargıtay’da itiraz edildi.

Cumhuriyet davası avukatları Duygun Yarsuvat, Fikret İlkiz, Bahri Bayram Belen, Aynur Tuncel, Tora Pekin, Abbas Yalçın ve Halil Kocabaş imzalı 208 sayfalık temyiz dilekçesi, dün, istinaf mahkemesi aracılığıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre, dilekçede “Mahkumiyet kararlarının açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle bozulması gerektiği” vurguladı. Yargıtay’dan beş yılın altında hapis cezası alanların da temyiz hakkının olduğunun kabul edilmesi ve bu isimler yönünden infazın ertelenmesi talep edildi.

Dilekçede ayrıca, beş yılın altında hapis cezası alanlara temyiz yolunu kapatan yasa maddesinin de iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması, AYM’den karar çıkana kadar davanın geri bırakılması istendi.

BEŞ YIL SINIRINA EŞİTSİZLİK İTİRAZI

Dilekçede, yalnızca beş yıl üstü ceza alan Murat Sabuncu, Akın Atalay, Aydın Engin, Ahmet Şık, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç yönünden değil, kararları istinaf tarafından “kesin” olarak onanan ve cezaları beş yılın altında olan Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku için de itirazda bulunuldu.

Dilekçede, beş yılın altında kalan cezaların infazına başlanacağı ifade edildi: “Bu düzenlemenin sonuçları eşitsizlik yaratmaktadır. Birbirleriyle eşit olan sanıklar arasında ortaya çıkan eşitsizlik ortadadır. Kanuni düzenleme ile eşitler arasında eşitsizlik yaratılamaz. Herkes hakkındaki hükmün bir yüksek mahkeme tarafından yeniden incelenmesi hakkına sahiptir.”

Bu durumun adil yargılanma hakkını ihlal edeceği, eşitlik ilkesini zedeleyeceği anlatılan dilekçede, “Hapis cezaları için, yani hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından temyiz yolunun bir kısım mahkumiyetler için açık, bir kısım cezalar yönünden kapalı olması, kişi özgürlüğü ve güvenliği ilkesine de aykırıdır” değerlendirmesi yapıldı.

Mahkemenin hükmettiği cezalar şöyle: