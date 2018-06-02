Cumhurbaşkanlığı için üniversite diploması yerine imam hatip kriteri

Erdoğan Aksaray'da yaptığı konuşmada Muharrem İnce'ye hitaben 'İmam Hatip'e gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş' dedi.

Aksaray'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüklendi. Erdoğan 2002'de hak ve özgürlükler alanında "enkaz" devraldıklarını da öne sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Aksaray'da katıldığı mitingde geçmiş dönemleri hatırlatarak "Sabahtan akşama fiyatların değiştiği, enflasyon oranlarının yüzde 100'leri bulduğu bu kötü manzaraların tamamını ülkemiz geride bıraktı mı? Özal gibi siyasetçilerin fedakarlıkları ile Türkiye toplumsal barış ve ekonomik kalkınmada mesafe aldı. Ülkemiz prangalarını bu siyasetçiler döneminde kırmaya başladı. Türkiye on yıllardır hasretini çektiği reformalara bizim dönemimizde kavuştu" ifadelerini kullandı.

'ENKAZ DEVRALDIK'

Erdoğan, AKP döneminde sağlık ve ekonominin yanında hak ve özgürlükler konusunda da önemli kazanımlar elde edildiğini iddia etti. Erdoğan 28 Şubat'ın etkisiyle "hak ve özgürlükler" alanında enkaz devraldıklarını öne sürerek "Göreve geldiğimizde üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken var mıydı? Elin topraklarında benim kızlarım başörtüsü ile okudu. En saygın okulları bitirdi ama gel gör ki öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Benim kızlarım burada okula gidemedi" dedi. CHP'nin 'Ben böyle şeyler yapmam' diyen bir aday çıkardığını belirten Erdoğan "İmam Hatip'e gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da 'İmam Hatipli gençler üniversiteye gitme şanşınız az ha' diyor. Ya hu sana ne" dedi.

İmtiyazları elinden alınanlar dışında "Yeni Türkiye"den muzdarip olan olmadığını öne süren Erdoğan, "Düne kadar İmam Hatipler kapatılsın diye ortalığı ayağa kaldıranlar hayıflanıyor. Daha dün kızlarımıza başka ülkeleri işaret edenler, bugün o kızlarımızla fotoğraf vermek için uğraşıyor. Daha dün bidon kafalı diyen CHP zihniyeti, sizin oyunuzu almak için 40 takla atıyor" şeklinde konuştu.

AKSARAY'A ŞEHİR HASTANESİ VE HIZLI TREN

Erdoğan "Sağlıkta 400 yataklı devlet hastanesinin de aralarında olduğu 23 sağlık tesisi kazandırdık Aksaray'a. Devlet hastanemizi de 200 yataklı ek bina ile büyütüyoruz" dedi. Erdoğan, TOKİ'nin yapacağı küçük sanayi sitesi ve hızlı tren bağlantılarını da seçim vaadi olarak dile getirdi.