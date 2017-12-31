'Cumhurbaşkanlığı danışmanıyım' dedi, iş vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı

Kendini ‘Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı’ olarak tanıtarak iş bulma vaadiyle onlarca kişiden para toplayan bir kişi tutuklandı.

Olay, mağdurların Kasırga’ya ulaşmasıyla ortaya çıktı. Kasırga da konuyla ilgili Ankara başsavcılığına 18 Eylül’de suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Polis, iş arayan kişilerden 4-5 bin lira para aldığını tespit ettiği Mehmet Ali Büyükişbir’i gözaltına aldı.

​Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Ali Büyükişbir, kendini ‘okuryazar, şoför ve sabıkasız’ olarak tanıttı.

Şüphelinin daha önceki bir olay nedeniyle de ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı tespit edildi.

Büşükişbir kendini şöyle savundu:

“Çevremdeki insanlar bana ‘Bakan ya da milletvekili danışmanı mısın?’ diye sorduklarında ‘Evet’ demişliğim olmuştur. Çünkü insanlar bana bu sıfatı yakıştırırlar. Ben kimseden bu sıfatımı kullanarak, menfaat temin etmedim.”

Tutuklanan Büyükişbir, Sincan Cezaevi’ne konuldu.

'İNSANLAR BANA BU SIFATI YAKIŞTIRIR'

Büyükişbir'in TBMM kapısında çektirdiği bir fotoğrafa televizyon kanallarına söyleşi vermiş gibi mikrofon montajladığı ve Facebook hesabına koyduğu belirtildi. Büyükişbir'in, hesabında Başbakan Binali Yıldırım dahil bazı siyasilerin fotoğraflarını paylaştığı ve "TBMM'de çalıştı" gibi notlar düştüğü anlaşıldı.