Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: 'Dolar 4'e çıktı' algısı yanlış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, gece saatlerinde tarihinde ilk defa 4 lirayı gören dolar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TRT Haber'de konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Dolar 4'e çıktı algısı yanlış. Dövizdeki yükseliş aldatıcı, oynaklığın kısa zamanda siyasi konjonktürün biraz daha netleşmesi ile ortadan kalkacaktır. Kurdaki hareket, Türkiye ekonomisinin makro temellerine uygunsuz. Dolarda 3,85 üzerindeki çıkışlar spekülatif. Dalgalı kur rejiminde günün sonunda ekonominin temellerine ve genel gidişatına uyumlu optimum bir denge haline geliriz, çok yakında oraya doğru geleceğimizi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ertem ayrıca şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi ısınmıyor, istikrarlı ve kapsayıcı bir büyümeyi gerçekleştiriyor.

Merkez Bankası piyasayı çok iyi takip ediyor, gereken her şeyi yapıyor ve yapacaktır da, endişeye mahal yok.

Stagflasyon tuzağına çekilmek istendiği doğru, ancak kimse endişe etmesin bu tuzağa düşmeyeceğiz.

TCMB'nin uyguladığı politikalar sıkılaştırma ve enflasyon hedefleri doğrultusunda yerindedir.

Maliye Bakanlığı'nın tasarrufudur ama Türkiye hâlâ büyümeyi destekleyen bir maliye politikası çerçevesine sahiptir ve bunu rahatlıkla uygulayabilir.

Dünyanın en istikrarlı ve bütçesi, mali tarafı sağlam ülkelerden biriyiz.

Büyüme politikasına devam edeceğiz, bütçede de hareket alanı çok geniş.

Kurdaki oynaklık hiç önemli değil, piyasa dinamikleriyle çözülebilecek oynaklıklardır, sorun olarak görmüyorum.

2018'in ikinci yarısında tek haneli enflasyon göreceğiz.

Türkiye'nin döviz sorunu yok.

Türkiye ekonomisini eski ezberlerle yönetmemeliyiz.

Türkiye ekonomisi stagflasyondan çok uzakta.

(Türkiye-ABD ilişkileri) Türkiye'nin 2018-2019 perspektifindeki ekonomik büyümeyi etkileyecek olumsuz siyasi bir gelişme olmasını beklemiyorum.

Özellikle Türkiye'nin enerji ve diğer stratejik alanlarında ABD'nin Türkiye'den vazgeçecek bir strateji içinde olacağını düşünmüyorum."