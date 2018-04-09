'Cumhur ittifakı' Ankara Tabip Odası seçimini kaybetti

Ankara Tabip Odası seçimlerini 'Çağdaş Hekimler' grubu bin 532 oyla açık ara kazandı. AKP ve MHP'nin desteklediği 'Türk Hekimler Birliği' listesiyse 574 oyda kaldı.

Ankara Tabip Odası genel kurulu hafta sonunda gerçekleşti.

Genel kurulunda "Çağdaş Hekimler", "Türk Hekimler Birliği" ve "Hekimiz Biz" listeleri yarıştı. "Çağdaş Hekimler" oyların yaklaşık yüzde 70’ini aldı.

Toplam 2 bin 458 oy kullanılırken "Çağdaş Hekimler" bin 542, "Türk Hekimler Birliği" 574, "Hekimiz Biz" grubu ise 232 oy aldı. Mevcut başkan Vedat Bulut, yeni dönem için yine "Çağdaş Hekimler" listesinden aday oldu. Bulut, yaptığı konuşmada, OHAL döneminde sağlık alanında olumsuzluklar yaşandığını, hekimlerin ihraç edildiğini, sertifikalarının engellenerek özel hastanelerde çalışmalarının da engellendiğini söyledi. GATA başta olmak üzere askeri hastanelerin devredilmesini de eleştiren Bulut, güvenlik soruşturmaları nedeniyle bin kadar doktorun işe başlayamadığını vurguladı.

NECDET GÜÇLÜ'NÜN KATİLİ DE CUMHUR İTTİFAKININ LİSTESİNDEYDİ

AKP ve MHP’nin desteklediği "Türk Hekimler Birliği" listesinde ise 3 Nisan 1970’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve asteğmen Necdet Güçlü’nün öldürülmesinden 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve afla cezaevinden çıkan, dönemin Ülkü Ocakları başkanı Dr. İbrahim Doğan onur kurulu üyeliğine aday gösterildi.