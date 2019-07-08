Cumartesi Anneleri'nin eyleminde yaralanan Aydoğan, AYM'ye başvurdu

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü haftasındaki buluşmasında gerçekleşen polis saldırısı sonucu kolu kırılan Aydın Aydoğan’ın açtığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmesi üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü haftasındaki buluşmasında gerçekleşen polis saldırısı sonucu kolu kırılan Aydın Aydoğan'ın yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Aydoğan’ın, savcılığın olay sırasında orada bulunup bulunmadığının belirsiz olduğu nedeniyle verdiği takipsizlik kararı vermesine yönelik yaptığı itirazlara ret gelince, konuyla ilgili AYM’ye bireysel başvuru yaptı.

'İÇİŞLERİ BAKANINA TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ'

soL'a konuşan Aydoğan, “Bu ülkede adaleti de ahlakı da yok ettiler. Kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri’nin o günkü çağrısına kulak kapayamazdım. Adalet mekanizması çalışmıyor, çalıştırılmıyor. Yıllardır bu despot rejim yüzünden hayatım hastaneler ve adliyelerde geçiyor. Kolum dört yerden kırıldı, parçalı kırık. Bazı yerler kaynamasına rağmen oynak yer olan bileğim kaynamıyor ve sürekli ağrı yapıyor. Daha öncede gezi de ayağımdaki ameliyatlar sonrası ve bu en son kök kırılması sonucu %45 engelli durumuna düştüm. AYM’den bir sonuca ulaşamazsak AİHM’e gideceğiz. İçişleri Bakanlığı’na da tazminat davası açacağız” dedi.