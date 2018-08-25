Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü buluşmasına polis saldırdı

23 yıldır gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve yakınları için adalet talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü buluşması Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Meydanda toplanan kayıp yakınlarına saldıran polis, bazı anneleri gözaltına aldı.

23 yıldır gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve yakınları için adalet talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü buluşması Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Meydanda toplanan kayıp yakınlarına saldıran polis, bazı anneleri gözaltına aldı.

700. hafta buluşması öncesi Galatasaray Meydanı'na gelen kayıp yakınlarına polis saldırdı. Aralarında Maside Ocak, Ali Ocak, Hasan Karakoç, Sebla Arcan, Faruk Eren ve Besna Tosun'un da olduğu 20'den fazla kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Polis, katılımcıları İstiklal Caddesi boyunca sürerek meydana girişlerini engellemeye çalıştı.

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftasında gözaltına alınanlar polis aracında tutuldu.

Diğer Cumartesi Anneleri ve destekleyen yurttaşlar, polisin biber gazlı saldırısına rağmen oturma eylemi başlattılar. CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri de oturma eylemine destek verdi.

'CUMARTESİ ANNELERİ'NİN EYLEMİ SÜLEYMAN SOYLU'NUN EMRİYLE YASAKLANDI'

Cumartesi Anneleri’nin eyleminin yasaklanmasının ardından İçişleri Bakanı’nı arayan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, eylemin bizzat Süleyman Soylu’nun emriyle yasaklandığını belirtti.