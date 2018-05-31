'Çözüm süreci çok kıymetliydi'

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli Fox TV canlı yayınına katıldı. Telefonla katılımına izin verilmeyen HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş da soruları yazılı yanıtladı. Demirtaş HDP barajı geçemezse 7 Haziran sonuçlarına göre 80 vekilden 78'inin AKP'ye geçeceğini vurguladı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Fox TV’ye ankesörlü telefonla bağlanmasına izin verilmedi. Fox TV’de yayımlanan programa HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli katıldı. Demirtaş ise programda sorulacak sorulara yazılı olarak yanıt verdi. Buldan, Temelli ve Demirtaş, HDP’nin aday listeleri, bölgede son birkaç yılda yaşananlar ve çözüm süreci, HDP’nin ekonomi programı ve laiklik konusundaki soruları yanıtladı.

‘SADECE KÜRTLERDEN DEĞİL TÜRKLERDEN DE OY ALACAĞIZ’

Pervin Buldan, HDP’nin oy oranına ilişkin soruyu “Anketlerde yüzde 10 gibi gözüküyoruz. Biz bunu bıçak sırtı olarak görmek durumundayız. Erdoğan'ın HDP'yi sandığa gömün talimatı var” şeklinde yanıtladı. Demirtaş da yazılı açıklamasında diğer partilere de oy veren Kürtlerin olacağını vurgulayarak “Biz Kürtlerden aldığımız destek kadar Türklerin de desteğini alacağımıza inanıyoruz. Kürt veya Türk her seçmenimiz bir akla vicdana sahiptir. Özgürce düşünüp kendi kararını verecektir” dedi. Demirtaş HDP’nin barajı geçememesi durumunda 7 Haziran seçimlerinde HDP’nin kazandığı 80 vekilin 78’inin AKP’ye geçeceğini vurguladı.

‘ÇÖZÜM SÜRECİ ÇOK KIYMETLİ BİR SÜREÇTİ’

Fatih Portakal’ın “PKK ile bağlantınız var mı?” sorusuna “Klişe söz ve söylemlerden çıkmak lazım” yanıtını veren Buldan “Bu ülke barış ve çözüm süreci olan bir 3 seneye tanıklık etti. İktidar bir adım attı ama bu adımın atılmasına sayın Öcalan vesile oldu. Hükümetin, HDP'nin KCK'nin Öcalan'ın içinde olduğu bir döneme tanıklık ettik. Çok kıymetli bir süreçti. 3 yıl boyunca cenazeler gelmedi. En son tam çözüm aşamasına gelmişken süreç ne yazık ki Erdoğan'ın "Dolmabahçe mutabakatını" tanımıyorum sözleriyle süreç sona erdi” dedi. Demirtaş da aynı soruya “Türkiye’nin iyiliği hepimizin iyiliğidir. Bu toprakların öz evlatlarıyız ve her karışını seviyoruz. Türkiyeli olmakla Türkçü olmayı karıştırmamak gerekir. Biz ne Türkçüyüz ne de Kürtçüyüz. Şunu açıkça belirteyim biz PKK'nin şiddetini meşrulaştırmak normalleştirmek gibi bir tutum içinde olmadık olamayız. Silaha, bombaya şiddete, açık ve net bir tutumla karşıyız” sözleriyle yanıt verdi.

Buldan hendekler konusundaki soruya “Hendek meselesini doğru bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşananlar bence bir trajedi. AKP, HDP'nin başarısını hazmedemedi. Barış sürecinin bitirildiği dönemde Ağrı Diyadin'de PKK ile askerlerin karşı karşıya getirildiği bir provokasyon yaşandı. Ceylanpınar'da yaşananlar Barış Süreci'ni bitirmek için karanlık ellerin devreye girdiği bir dönemdi. Biz ısrarla Meclis'te araştırma komisyonu kurulsun dedik. AKP kabul etmedi.

Hendek sürecinde Kürt halkının gittiği camilere saldırılar gerçekleşti. Kürt halkının çocuklarının yattıkları mezarlıklar saldırılar gerçekleşti. Halk kendini korumak için hendek kazdı. Hendek meselesini barışçıl yollarla çözmek için çok uğraştık” yanıtını verdi. Demirtaş da sürecin başından itibaren HDP’nin sürekli diyalog ve ikna yöntemlerini kullanarak sonlanması için yoğun çaba harcadıklarını, 15 Temmuz sürecinde işin arkasında “darbeciler”in olduğunun anlaşıldığını söyledi.

‘İKİNCİ TURA KALACAĞIZ’

“Seçimin kaderini HDP belirleyecek söylemi ve İkinci turda HDP ne yapacak?” sorusuna Buldan “HDP kime oy verirse o kazanır. İkinci tura Demirtaş kalacak bu kesin ve net” yanıtını verirken “Akşener sizin için ne ifade ediyor” sorusunu da “Ben eşimi bir faili meçhul cinayette kaybettim. 90'lı yıllar çok karanlık bir dönemdi. Akşener de o dönemde kabinede yer aldı. Akşener ikinci tura kalırsa biz halkımıza sorarız. Halkımız ne derse onu yaparız” şeklinde yanıtladı. Buldan “Ben ‘Hiçbir Kürt Akşener'i desteklemez’ açıklamasını birinci tur için söyledim” açıklamasında da bulundu.

Demirtaş da HDP’nin ikinci turda ne yapacağı sorusuna "İkinci tura ben kalacağım. Bunun için çalışıyoruz. Hiçbir adaya ön yargım yok. Ben ikinci tura kalırsam bütün muhalefet partilerini ziyaret edeceğim. Onlarla asgari demokratikleşme adımlarını içeren bir protokol imzalayarak ikinci turda beni desteklemelerini isteyeceğim. Başkan yardımcılıkları için önerilerini alacağım” şeklinde yanıt verdi.

‘VERGİ POLİTİKASINI DEĞİŞTİRECEĞİZ’

Sezai Temelli ekonomide en önemli sorunlardan birinin gelir adaletsizliği olduğunu, bunun için iktisadi sistemin demokratikleştirilmesi gerektiğini belirterek “Vergi politikasını değiştireceğiz. Servet dağımı çok adaletsiz. Çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alacağız” dedi. Buldan da “Taşeron sistemi hemen kaldıracağız. Mazot çok yüksek fiyatta. Aracı olan insan aracı kullanamaz hale geldi. Öncelikle şeker fabrikaları ile ilgili bir girişimimiz olacak çok sayıda mağdur insan var. Her ilin kendi alanına göre istihdam sağlayacağımız fabrikaları elbette kuracağız” dedi.

Temelli, AKP dönemi boyunca Türkiye'nin hem geçmişi hem geleceğinin satıldığına işaret ederek “Türkiye aşırı derecede borçlandırıldı. 510 milyar dolarlık harcamadan sonra Türkiye 16 yıl önce neredeyse hala aynı noktada. Ve bugün AKP hala kaynak arayışında. Politik riskin yüksek olduğu ülkeler sermaye için risklidir. Faiz artışının nedeni bu. Daha da artacak. Halkın üzerinden bu yükü almamız lazım. Sadece sıcak para girişiyle bu iş olmaz. Sosyal bir programımız var” dedi.

‘ALIŞILAGELMİŞ LAİKLİK ANLAYIŞI BİR BASKI MEKANİZMASINA DÖNÜŞÜYOR’

“Cemaat yapılanmalarına nasıl bakıyorsunuz” sorusunu Temelli “Alışılagelmiş laiklik anlayışı bir baskı mekanizmaya dönüşüyor. Bu baskı kaldırılmalı ancak bunu yaparken bir eşitsizlik ya da Fethullahçı yapılanma gibi şeylerin ortaya çıkmaması devletin görevidir. Özgürlükçü laiklik bütün vatandaşların garantisi olacaktır” şeklinde yanıtladı.