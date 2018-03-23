Coşkun Sabah: Benim Ak Parti'yle hiçbir bağım yok

MESAM başkanlığına atanan Coşkun Sabah, "Benim AK Parti ile hiçbir bağım yok. Hükümetten bir gün bile nemalanmadım" dedi.

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) başkanlığına atanan Coşkun Sabah, "Yalaka olduğum iftira. Benim AK Parti ile hiçbir bağım yok" dedi.

Habertürk'ün haberine göre, Coşkun, "Yönetime girmek için kulis yapmadım. Başkanlık çok sonra gelen bir olaydır. Yönetim olarak atandık. Benim koltuk merakım yok. Güvenilir bir adam olduğum neden düşünülmüyor? Bütün kriterlere uyduğum neden düşünülmüyor? Benim AK Parti ile hiçbir bağım yok. Hükümetten bir gün bile nemalanmadım. Bunu da Cumhurbaşkanımızın Huber Köşkü'ndeki iftar yemeğine bağlıyorlar. Bütün Türkiye orada… İpek Açar ve Fuat Güner de yönetimde. Onların hükümetle bağlantısı var mı? 7 kişi hükümete yakınlık kriteriyle saptanmadı. Ben politikaya girmem. Yalaka olduğum iftira, politik görüşümü söylemem. Sanatçının herkese eşit olması lazım" diye konuştu.

"FETÖ beni engelledi" diyen Coşkun, "Bir kurumda televizyon programı yapmak için görüşmeler oluyordu. Gönül koymuş olmak için olabilir. Onun açılımı tahmin ettiğiniz gibi değil. Belli bir kurumda FETÖ'de baskındı. Orada benim program yapmama sıcak bakılmıyordu. FETÖ gittikten sonra ben kurumda program yaptım. Yani açılımı bu. Bir takım engellemeler vardı" ifadelerini kullandı.