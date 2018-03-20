Coşkun Sabah, Ayşen Gruda'ya attığı çirkin mesaj için özür diledi

AKP'nin MESAM'ın başına geçirdiği Coşkun Sabah, sanatçı Ayşen Gruda'yı hedef alan sözleri sonrası özür dilemek zorunda kaldı.

Musiki Eserleri Sahipleri Birliği'ne (MESAM) AKP tarafından kayyum atanması sonrası kurumun başına geçen Coşkun Sabah, sanatçı Ayşen Gruda'yı çirkin sözlerle hedef almıştı.

Ayşen Gruda adına Twitter'da açılmış parodi hesaptan atılan mesaja "Ayşen Gruda denen şey..." sözleriyle yanıt veren Sabah, gelen tepkiler sonrasında özür diledi.

Sabah, "Bu arada tek özürüm Ayşen Gruda'ya olur, çünkü ortaya kullandığı bir hoş olmayan ifadeyi bir iftiracı benim hesaba yönlendirmiş, ben direk bana yapılmış bir söylem olarak algıladım. Zaten eski çalışma arkadaşım, saygı duyduğum biri, bir mana veremedim, çok şaşırdım. Bu nedenle çok özür" dedi.