Çorum'da ilk semt evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi Çorum'da ilk semt evini bugün açtı, açılışa çok sayıda yurttaş katıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin 2018 Eylül'ünde düzenlediği "EMEKÇİLERE" konferansında aldığı kararla kurulmaya başlayan semt evlerinin bir yenisi bugün Çorum'da açıldı.

Bahçelievler mahallesindeki açılışa mahalle sakinleri ilgi gösterdi. Açış konuşmasını yapan Murat Çetin Çorum'un ilk semt evinin Bahçelievler'de kuruluşu ile birlikte mahallelilerle ortak gelişecek bir dayanışma kültürünü öreceklerini aktardı. Çetin açış konuşmasını herkesi birlikte mücadele etmeye çağırarak bitirdi.

Çetin'in ardından söz alan Eren Çankaya partide örgütlenmenin bir aracı olarak semt evinin önemine dikkat çekti. Çankaya, Bahçelievler semt evinin okuma grupları, sanat atölyeleri ve benzer çalışmalarla etkinliğini sürdüreceğini ve Çorum'da açılan ilk semt evinin, dayanışma ağının yaygınlaştırılmasının da ilk adımı olacağını belirtti.