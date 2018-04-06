Çorum ve Afyon'da 'kuş gribi' şüphesi

Çorum ve Afyon'da "kuş gribi" vakası görüldüğü iddiası üzerine bazı kanatlı hayvanların itlaf edildiği öne sürüldü.

Türkiye'de ilk kez 2005 yılında Balıkesir'de görülen kuş gribi vakasının geçtiğimiz günlerde Çorum ve Afyonkarahisar'daki bazı köylerdeki kümeslerde tekrar ortaya çıktığı ve tavukların itlaf edildiği iddia edildi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı bazı köylerdeki çiftliklerde bulunan kanatlı hayvanlarda kuş gribi vakalarının görüldüğü iddia edildi. Bazı kanatlı hayvanların da ölmeye başlaması üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Kuş gribi şüphesi ile bazı tavuk çiftlikleri ile köylerde üretimi yapılan kanatlı hayvanların toplanarak itlaf edildiği öne sürüldü.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar da, kuş gribi var diye sağlıklı tavukların itlaf edilmesini eleştirdi. Dizdar, "Tavuklar ölecekse kendiliğinden ölür, virüsün bulaşması söz konusu değil. Ölmüyorsa o hayvan sağlıklıdır. Hastalığın yayılmasını engelleyelim diye sağlıklı hayvanlara müdahale edip itlaf etmek cinayettir" ifadelerini kullandı.