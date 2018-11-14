Çorlu'da öğrencilere 'sabah namazı' dayatması

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda, öğrencilerin düzenlenecek olan “sabah namazı buluşmalarına” katılması için çağrıda bulunuldu.

Yazıda öğrencilerin sabah namazına götürülmesi “milli ve manevi değerlere sahip bireylerin yetişmesi” şeklinde gerekçelendirilirken, aynı uygulamanın geçtiğimiz yıl eğitim öğretim yılında da düzenlendiği vurgulandı. Velilerin uygulamaya tepki gösterdiği belirtiliyor.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Tekçe’nin imzasını taşıyan yazıda, öğrenciler için okula yakın bulunan camilerde sabah namazı buluşmalarının düzenlenmesini istenildi . Okullara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

Gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip, devletini ve milletini seven bir birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz eğitim öğretim yılında ilçemize bağlı ortaokul öğrencileri ile okullara yakın camilerde sabah namazı buluşmaları düzenlenmişti.

2018-2019 eğitim öğretim yılında da ekli listede belirtilen ilçemiz ortaokulları ile sabah namazı buluşmaları gerçekleştirilecek olup, ilgili yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.