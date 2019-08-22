Çorlu'da katı atık tesisinde yangın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinde 22.45 sıralarında yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı yangın ancak gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir katı atık bertaraf fabrikasında çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

Çorlu’nun Karatepe mevkiindeki fabrikada 22.45 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Yıllardır çevreye zehir saçtığı için tepkilere neden olan fabrikada çıkan yangın kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangında sık sık patlamalar da yaşandı. Çorlu'da yaşayanlar bölgede ağır bir koku olduğunu belirtiyorlar.

Çorlu itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Tekirdağ ve merkez ilçelerden sevk edilen takviye ekiplerin de müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Başka bir yere yangının sıçramaması için de tedbir alınmıştı. İnşallah birkaç saate kadar soğutma çalışmaları da biter ve bunu ucuz bir şekilde atlatmış oluruz. İnşallah bir daha böyle bir olaya rastlamayız" dedi.