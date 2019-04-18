Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları adalet nöbetine başlıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren faciasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları yarından itibaren Çorlu Adliyesi önünde adalet nöbetine başlıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren faciasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları adalet nöbetine başlıyor.

25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı faciada sadece 4 kişi hakkında dava açılmasına ve esas sorumlular hakkında bir şey yapılmamasına tepki gösteren aileler Çorlu Adliyesi önünde 19 Nisan Cuma gününden itibaren adalet nöbeti tutacak.

Gerçek sorumluların gizlediğini ve aklanmaya çalışıldığını söyleyen aileler, “Buna sessiz kalmayacağız, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz” diyerek destek için herkesi 19 Nisan Cuma gününden itibaren hafta içi her gün saat 10.00 -12.00 arasında Çorlu Adliye’si önüne davet etti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz Pazar günü Uzunköprü-Halkalı seferini yapan trenin, altı boşalan menfezden geçmesinin ardından vagonlarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 338 kişi yaralanmıştı.